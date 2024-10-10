شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوجة الدكتور حسام موافى مسجد مصطفى محمود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل جثمان الدكتورة إلهام مطاوع، زوجة الدكتور حسام موافى، إلى مسجد مصطفى محمود فى المهندسين، حيث أنه من المقرر تشييع الجنازة، بعد صلاة الظهر .

ونعى الدكتور حسام موافى، وفاة الدكتورة إلهام مطاوع قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت والدة اولادي الدكتورة إلهام مطاوع الرجاء الدعاء لها صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود.

والدكتور حسام موافى، هو استشاري أمراض الباطنة والحالات الحرجة، وشغل رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني خلال (2003- 2007.





وصول الدكتور حسام موافي



من جنازة الدكتورة إلهام مطاوع



وصول جثمان الدكتورة إلهام مطاوع



وصول الدكتور حسام موافى جنازة الدكتورة إلهام مطاوع