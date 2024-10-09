شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن منح للماجستير وبرنامج تدريبى من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" والان مع تفاصيل الخبر

أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري الإفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.

وأوضح الإعلان أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الإفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية؛ بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الإفريقية.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة، يمكن الرجوع للموقع التالى..هنا

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.