شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يضع حجر أساس فندق النقابة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين حجر الأساس لفندق الزراعيين بمدينة الغردقة، بحضور المهندس محمد جيلاني رئيس فرع النقابة في قنا والمهندس محمود عبدالعاطي رئيس فرع النقابة بمحافظة البحر الأحمر والنائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر والمهندس ميلاد ميخائيل مستشار نقيب الزراعيين وقيادات النقابة بفرع البحر الأحمر وقنا ضمن خطة نقابة للتوسع في إستغلال كافة الأصول التابعة للنقابة بمختلف المحافظات، مشيدا بدور الأجهزة الحكومية في التعاون مع النقابة لتسهيل إجراءات بدء الأعمال الإنشائية للفندق الجديد بالمحافظة.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، علي هامش وضع حجر الأساس، إنه يأتي تزامنا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأصول، لزيادة موارد النقابة في ظل التحديات المالية، بما ينعكس علي تطوير منظومة الأصول لخدمة المهندسين الزراعيين، مشيرا إلي أن تحسين الخدمات لأعضاء النقابة نظرا لدورهم في تطوير القطاع الزراعي والمشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أولوية كبري لخدمة الدولة المصرية بإعتبار أن النقابة بيت خبرة للمشروعات القومية في القطاع الزراعي والعلمي والبحثي.

وأضاف «خليفة»، أن فندق الزراعيين بمدينة الغردقة يقع علي مساحة تقع علي 350 مترا ويتم الإستثمار فيها لأول مرة منذ تخصيصها للنقابة منذ عام 1992، ويتم تنفيذه وفقا لإشتراطات التراخيص الصادرة لإنشاء الفندق، ويراعي التنسيق الحضاري المتميز بمحافظة البحر الأحمر، موضحا إن خطة النقابة المستقبلية تستهدف التوسع في الإنشاءات التي تخدم الموارد المالية للنقابة والوقوف علي الوضع الحالي لخدمات الزراعيين وآليات تحسين جودة الخدمات المقدمه للزملاء أعضاء النقابة.

وشدد نقيب الزراعيين علي مواصلة خطة الاستغلال الامثل لأصول لجميع الفروع التابعة للنقابة بمختلف المحافظات بما يعود بالنفع علي الزملاء الزراعيين واسرهم ، وخاصة التوسع في إقامة الأندية الإجتماعية بمختلف المحافظات للترفيه عن المهندسين الزراعيين حفاظًا علي العلاقات الاجتماعية وصلات المودة والمحبة بين المهندسين وأسرهم.

ولفت «خليفة»، إلي الإنتهاء من من إنشاء مبني الزراعيين في مدينة «دراو» بمحافظة أسوان وتوصيل المرافق اللازمة للمبني من مياه وكهرباء بالإضافة إلي الانتهاء من إقامة نادي للزراعيين في منطقة الشواطئ بمحافظة بورسعيد علي مساحة 4000 متر ونادي للزراعيين بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية علي مساحة 600 متر ضمن أصول النقابة لاستغلالها الإستثماري والاقتصادي الأمثل بما يعود بالنفع علي كافة المهندسين الزراعيين واسرهم.



بدء إنشاء فندق النقابة بالغردقة



صورة تذكارية لأعضاء نقابة الزراعيين