التنمية المحلية: قاعدة بيانات متكاملة لعمالة التراحيل لتوفير الحماية لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" على أرض الواقع.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح قاسم أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير فرص عمل للشباب والمرأة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار قاسم إلى أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة العمل من خلال فتح مراكز التدريب التابعة لها لتأهيل الشباب والمرأة في مختلف الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على القرى المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة".

كما كشف عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لعمالة التراحيل لتوفير الحماية لهم وتقديم الخدمات اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسجيلهم في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتنسيق مع الشركات والمصانع لتوفير فرص عمل لهم.