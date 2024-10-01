34 كيلو مخدرات.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة؛ حيث تم ضبط 4.75 كيلوجرام من مخدر الحشيش و1.16 كيلوجرام من مخدر الشابو، و1.29 كيلوجرام من مخدر الهيروين بحوزة 6 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 31 قضية اتجار في الأسلحة النارية حيث تم ضبط 12 بندقية آلية و14 بندقية خرطوش وطبنجة و24 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما، منهم 13 لهم معلومات جنائية. بالإضافة إلى تنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة حيث تم ضبط 7.3 كيلوجرام من مخدر الحشيش و2 كيلوجرام من مخدر البانجو بحوزة 4 متهمين، منهم 2 لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 664 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة حيث تم ضبط 7.25 كيلوجرام من مخدر الحشيش و13 كيلوجرام من مخدر البانجو و8.5 كيلوجرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين، منهم 5 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.