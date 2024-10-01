العثور على جثة شخص مشنوقًا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية مركز طوخ محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء.

تلقى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل مسكنه.

انتقل رئيس المباحث إلى محل البلاغ بقرية بلتان، وعثر على جثمان متوفى فارق الحياة شنقًا، وعدم وجود إصابات ظاهرية باستثناء حز بالرقبة.

المتوفى تخلص من حياته بسبب ضائقة نفسية، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.