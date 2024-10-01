هيئة الدواء: ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وأشارت الهيئة - في بيان مساء اليوم الاثنين - إلى أنه من ضمن هذه المستحضرات أصنافا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات.

SUGARLO FCT PLUS 50/ 850MG 30

CONCOR 5 PLUS FILM C.TABS 5MG 30

UR-AID SACHET EFF 12 5G

PRISOLINE DROPS E.E.N 15ML

GLUCOVANCE FILM C.TABS 5MG