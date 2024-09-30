مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: تحويل الدعم العيني لنقدي يضمن وصوله لمستحقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور أيمن محسب مقرر مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن تحويل الدعم العيني لنقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة مباشرة.

وأوضح "محسب"، لمصراوي، أنه حال تحول الدعم الموجه للسلع سيقضي على ظاهرة تسرب البائعين من السلع و ستجعل المواطن حرًا في اختيار مشترياته وعدم تقييده ببعض المنتجات خلال عملية شرائه للمواد الغذائية.

وأضاف: "طرح قضية الدعم على طاولة الحوار الوطني والعمل على الخروج بتوصيات من شأنها معالجة المنظومة بشكل جذري"، ويؤكد أن الحوار الوطني أصبح كيان حقيقي للمجتمع من شأنه أن يناقش كل قضاياه دون استثناء.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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