بـ 3.2 مليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام "عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية"، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.2 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.