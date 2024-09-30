الداخلية تنظم مؤتمراً طبياً تحت عنوان "الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية" | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الخدمات الطبية، مؤتمراً طبياً تحت عنوان "الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين وممثلي الوزارات والجامعات، والهيئات والمجالس الحكومية والخاصة ومن أبرزها الهيئات العامة والدولية"، لمناقشة عدداً من الموضوعات العلمية الهامة المتعلقة بصحة المرأة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة في هذا المجال.

ويعد المؤتمر إحدى المبادرات التي تهتم بكافة الجوانب ذات الصلة بصحة المرأة ويعكس الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الداخلية تضامناً مع استراتيجية وتوجيهات الدولة الهادفة للاهتمام بالصحة العامة لاسيما صحة المرأة المصرية وأهمها حملة الـ 100 مليون صحة والكشف المبكر لأورام الثدي.

يأتي ذلك في ضوء خطة قطاع الخدمات الطبية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الطبية، والاستمرار في تفعيل البرامج التدريبية السنوية الهادفة للارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للكوادر الفنية العاملة بالقطاع وتنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.