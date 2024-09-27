مأساة أب سوداني بعين شمس.. حاول إنقاذ ابنه فسقط من الـ11 جثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاول أب سوداني الدخول إلى الشقة سكنه لإنقاذ ابنه المحتجز بالداخل، قاده تفكيره إلى التسلق عبر الشرفة لكن النهاية جاءت مأساوية.

مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أفريقي أسفل عقار إثر ادعاء سقوط من علو.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن رجلا من جنوب السودان استغاثت به زوجته لعدم قدرتها على فتح باب الشقة ووجود ابنها بالداخل.

حاول الأب الدخول عن طريق شرفة الشقة سكنه والتسلق حتى الوصول لشرفة الشقى سكنها لكن اختل توازنه وسقط من الطابق الحادي عشر ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

أودعت الشرطة جثة المتوفى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الغجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.