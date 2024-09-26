"ليست حوادث عابرة".. إيمان الحصري تطالب بتغليظ عقوبة الأخطاء الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالبت الإعلامية إيمان الحصري، بضرورة إجراء تعديل تشريعي يستهدف تغليط عقوبة الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى تعقيدات صحية، في أول تعليق لها بعد إجرائها عملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

وقالت الحصري عبر حسابها على فيسبوك: "‎في رحلة علاجية امتدت على مدى 3 سنوات، خضعت لعشر عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائمًا إلى نقطة البداية.. الآن، وأنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11، وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم بعد ثلاث سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة".

وأضافت الحصري: "حصل المتهم في البداية على حكم بالسجن لمدة سنتين، لكن في النهاية خُفف الحكم إلى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ! رغم أن العقوبة، المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح، تعد هينة مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه، إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانًا لحقيقة المتهم".

وتابعت: "‎منذ البداية، لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو السعي وراء عقوبة بحد ذاتها، بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر، قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحًا لا تندمل.. كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم، لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت".

واعتبرت الحصري أن "الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي مآسٍ تترك أثرًا دائمًا في حياة المرضى وأسرهم".

وقالت: "ورغم الحكم المخفف الذي صدر، أنا مؤمنة تمامًا أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي، حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين؛ لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة".

ووجهت إيمان الحصري الشكر لفريق الدفاع القانوني الخاص بها، وهما الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والمحامية مها أبو بكر.

كما وجهت الشكر للفريق الطبي المصري الذي كان له الدور الأكبر في إنقاذ حياتها بفضل مهاراتهم واحترافيتهم، و"ضميرهم الحي"، مضيفة: "بفضلهم تمكنت من تجاوز مراحل صعبة في رحلتي العلاجية.. هؤلاء الأطباء أثبتوا لي أن الأمل موجود، وأن هناك من يضع مصلحة المريض في المقام الأول".

ووجهت الشكر للدكتور د. حازم خميس، و‎د. أشرف عمر، و‎د. وائل عياد، و‎د. رضوى سرحان، كما شكرت الدكتور هشام عاشور، الجراح المصري الألماني، الذي كان "له دور محوري في رحلة علاجها" حسب قولها.

تفاصيل الأزمة الصحية

وتعود واقعة الخطأ الطبي الخاص بإيمان الحصري إلى منتصف عام 2021 حيث دخلت إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة قبل أن تتدهور حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوعها لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوما.