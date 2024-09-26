"شربوا عصير قصب".. تسمم شقيقتان وصديقتهما في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت 3 فتيات بينهن شقيقتان بحالة تسمم إثر تناولهن غصير قصب بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بجوار أحد الكباري.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة شهد إبراهيم 17 سنة وأختها (ملك 16 سنة) وثالثة تدعى "رغدة حمدان" 15 سنة بحالة تسمم نتيجة تناولهن عصير قصب.

المصابات الثلاثة نقلن إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت مديرية التموين لاتخاذ اللازم حيال المحل.