بدأ بـ "شرز" وانتهى بـ 10 آلاف متر مُدمرة.. تحقيقات النيابة في حريق لوكيشن "الحب كله"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر التفاصيل الكاملة لحريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد التهام النيران لمساحة كبيرة من مواقع التصوير "لوكيشنز" بالحي.

وأشارت التحقيقات والمعاينة وتحريات مباحث الجيزة إلى أن النيران التهمت قرابة ١٠ آلاف متر من مواقع التصوير المختلفة. وبدأ الحريق من "لوكيشن" فيلم "الحب كله" بطولة الفنانة إلهام شاهين وإخراج خالد الحجر، بعد أن أنهى العمال إنشاء كافة الديكورات والشقق اللازمة لتصوير الفيلم وانصرفوا جميعًا من الموقع قبل ٤٨ ساعة فقط من بدء التصوير.

أضافت التحقيقات أنه عقب انصراف عمال ومسؤولي الديكور بوقت قليل، لاحظ عمال آخرون في موقع تصوير مجاور انبعاث أدخنة من إحدى الأرضيات الخشبية في "لوكيشن" فيلم "الحب كله". واندلعت النيران بسرعة كبيرة، وساعد على انتشارها الديكورات الخشبية والأقمشة والفوم المنتشرة في المكان. وشرحت التحقيقات أن تيار الهواء ساهم في ارتفاع ألسنة اللهب وانتشار الحريق وامتداده إلى مواقع تصوير مجاورة، حيث التهمت النيران موقعين آخرين لمسلسلين.

وتبين من تحقيقات النيابة، بحسب أقوال شهود العيان، أن "شرز" في أسلاك كهربائية أسفل أرضية خشبية في "لوكيشن" فيلم "الحب كله" كان السبب وراء اندلاع الحريق الذي التهم مساحة كبيرة من الحي الشعبي وصلت إلى ١٠ آلاف متر. وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه، ونقطة بدايته ونهايته، والخسائر التي خلفها.

واستدعت النيابة المسؤولين عن الشركة المنتجة للفيلم لحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وسؤالهم حول مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، ليؤكدوا عدم اتهامهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

وكشفت وزارة الداخلية عن الملابسات الكاملة لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أصدرت بيانًا رسميًا جاء فيه: "في إطار نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة، فقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات".

وأضاف البيان: "وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة، أفادا بمشاهدتهما لانبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجي "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحي الشعبي"، وامتدت النيران لباقي أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك احتراق الديكور محل البلاغ. وبسؤال مسؤول مناطق التصوير الخارجي أيد ما جاء بأقوالهما".