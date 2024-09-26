"اغتصب خادمته الأجنبية".. التفاصيل الكاملة في إحالة رجل أعمال شهير للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد إحالة رجل أعمال شهير إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب خادمة أجنبية من دولة ميانمار "بورما"، واحتجازها في فيلته لمدة شهر تقريبًا لمعاشرتها دون رضاها.

وأعد المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، مذكرة إحالة رجل الأعمال المتهم إلى محكمة الجنايات "محبوسًا"، ووافق عليها المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بعد ورود كافة التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتتبع الجغرافي لهاتف المتهم في الأوقات التي حددتها المجني عليها لتعديه عليها.

وجهت النيابة للمتهم تهمة مواقعة أنثى بدون رضاها "اغتصاب"، وأعلمته بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات، حيث حضر من محبسه للتوقيع على القرار.

وكشفت التحقيقات أن أحد المسؤولين بسفارة أجنبية أبلغ قسم شرطة الشيخ زايد بتلقيه استغاثة من مواطنة من بلده تفيد باحتجاز مخدومها لها منذ أسابيع في فيلا بمدينة الشيخ زايد، وانتهاك جسدها ومواقعتها رغماً عنها، ومنعها من الخروج بعد الاستيلاء على جواز سفرها.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا الذي أخبرت الخادمة مسؤول سفارتها بمكانه، وتبين أنها متواجدة بمفردها داخل فيلا غير مسكونة، ولا يوجد بها سوى أثاث بسيط تقيم عليه.

أضافت التحقيقات أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى مقر الفيلا للاستماع إلى أقوال الخادمة وإجراء المعاينة التي أسفرت عن وجود دلائل على مواقعة صاحب الفيلا للخادمة، فتم تحريزها لإرسالها إلى الطب الشرعي.

حددت أجهزة الأمن بالجيزة مكان تواجد رجل الأعمال، ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر أمام رجال الشرطة بارتكاب الواقعة، ليعود وينفيها أمام النيابة العامة خلال التحقيق معه.

وقررت النيابة إرسال المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، كما قررت حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات البحث الجنائي حول صحة اتهامه باغتصاب الخادمة الأجنبية. وعقب ورود التحريات وإدلاء المجني عليها بأقوالها بعد الاستعانة بمترجم من سفارتها لعدم تحدثها سوى لغة دولتها، قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب، وجددها قاضي المعارضات حتى أنهت النيابة التحقيقات وقررت إحالة رجل الأعمال المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات.