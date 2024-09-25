كل حِيَلَك معروفة.. توجيه جديد للكهرباء بشأن سرقة التيار والتلاعب بالعدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وجَّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف أعمال التفتيش ومراجعة استهلاكات المواطنين على الطبيعة؛ من خلال المرور على عدادات الاستهلاك، وفحص البعض منها بمختلف المناطق؛ لضمان عدم وجود أي تلاعبات في عداد استهلاك الكهرباء، حيث تم رصد حالات جديدة من نوعها في التلاعب في العداد من خلال طرق جديدة وتقنية لا يتم اكتشافها بسهولة.

يأتي ذلك بعدما قام بعض المواطنين في استحداث ٥ حيل جديدة؛ للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع، وسرقة التيار الكهربائي تم الكشف عنها.

ويستعرض "الخليج 365" الحيل الخمس الجديدة التي يستخدمها بعض المواطنين في التلاعب بعدادات الكهرباء؛ وهي كالتالي:

1- فتح العداد والتلاعب بمكوناته بالدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.

٢- يتم تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد تعمل على تقليل كمية الاستهلاك المسجلة.

٣- إتلاف مكونات البوردة الخاصة بالعداد؛ مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة.

٤- استخدام جهاز تحكم عن بُعد عبر (الريموت كنترول) لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.

٥- تركيب (سكينة كهربائية) مخفية داخل الشقة، مما يسمح بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد.

وتقوم حاليًّا شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقة؛ خصوصًا أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى ١٠٠ جنيه شهريًّا أو ٢٠٠ جنيه، وحذرت الشركات المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، خصوصًا أنه في أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعًا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.