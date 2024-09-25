"أجانب بيدورا على مساخيط".. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة باب الشعرية في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في العقار المشار إليه، حيث تم استهداف المكان بعد تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، ومن بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول.

عُثر في موقع الحفر على حفرة بقطر 1.5 متر وعمق 10 أمتار، بالإضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب التي استخدموها في عمليات الحفر.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.