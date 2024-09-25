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قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بـ 50 كيلو حشيش في الإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي متهم بحيازة 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش بغرض الاتجار في محافظة الإسماعيلية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير، حيث كان يمارس نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج مخدر الحشيش. وقُدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليه وبحوزته المخدرات وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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