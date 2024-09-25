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ضبط شخصين في الجيزة بتهمة غسل 170 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءات قانونية بحق شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، لتورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقد تركزت أنشطتهما على إخفاء مصدر الأموال وتضليل الجهات المختصة، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا.

استخدم المتهمان أساليب متنوعة، بما في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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