تعرف على موعد ومكان عزاء رئيس حزب الحركة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية وأسرة رئيس الحزب، أن مراسم العزاء في وفاة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، سيقام يوم الأربعاء المقبل الموافق بعد صلاة المغرب في " قاعة الصفا - بـ دار المناسبات في مسجد المشير.

ونعى حزب الحركة الوطنية المصرية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن اللواء رءوف السيد علي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الوطني والقيادة الحكيمة، سواء خلال خدمته في القوات المسلحة المصرية أو في عمله العام.

وقال الحزب، في بيان له: لقد عرفنا الفقيد قائداً وطنياً من الطراز الرفيع، لم يسعَ يوماً إلى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية، كان كل ما يشغل تفكيره هو مصلحة بلده ، كرّس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي، سواء في ميادين الشرف والواجب بالقوات المسلحة، أو من خلال قيادة الحزب بحكمة وتفانٍ في العمل العام، فقد كان مثالاً للنزاهة والقوة والحكمة في اتخاذ القرارات، واضعاً دائماً مصلحة مصر في مقدمة أولوياته.