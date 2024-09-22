من "سحلوني وسرقوني" لـ"ماحدش لمسني".. "فتاة فيصل" مهووسة تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فتاة فيصل تصدرت محركات البحث، ظهورها في مقطع صادم حولها إلى حديث الساعة. الطالبة الباحثة عن الشهرة والأرباح تقمصت دور البطولة في مسرحية هزلية أعدتها وأخرجتها بطريقتها.

"مريم" اعتادت تقديم مقاطع غنائية وترفيهية عبر حسابها بموقع "تيك توك"، هذه المرة اختارت أن تطل على 100 ألف متابع بشكل غير متوقع. بصوت مبحوح وملابس غير مهندمة روت معاناتها مع 5 سودانيين طاردوها بشارع فيصل.

صاحبة الـ17 ربيعًا زعمت استيقاف السودانيين الخمسة لها في طريق عودتها من درس خصوصي، منعوها من استقلال السيارة فسبها الأول بألفاظ خادشة للحياء والثاني هددها بسلاح أبيض لتستغيث بالمارة ولم يتحرك منهم إلا شاب عاقبه الجناة بتشويه وجهه -حسب قولها- مناشدة الأجهزة الأمنية بتكثيف الانتشار لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

سريعًا انتشر المقطع وضجت به منصات السوشيال ميديا لترصد وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة الفيديو ويوجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة فحص الواقعة والتأكد من ملابساتها.

مفاجأة غير متوقعة كشفتها تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، وتبين اختلاق الطالبة للواقعة وادعت على خلاف الحقيقة تعرضها للسحل والسرقة وسط الشارع.

بمواجهتها اعترفت ببث المقطع؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لأي اعتداء أو سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بعد العرض على اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة.