الداخلية تستحدث منظومة متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية

وتواصل وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين اتخاذ الإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بالإدارة العامة لأمن الموانئ استكمالا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012