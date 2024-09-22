"الأول مشنوق والثاني عريان".. سر العثور على جثتين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل العثور على جثتي شابين الأول مشنوقا داخل مسكنه والثاني عاريًا وسط أرض زراعية.

العميد محمد الجيار مأمور مركز الوراق تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر يرتدي بنطالا فقط. وتبين بالفحص وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة حقنًا في منطقة حساسة من جسده.

من الوراق إلى أوسيم شمال الجيزة فرد أمن إداري بأحد المستشفيات عُثر على جثته تتدلى من حبل مثبلت بسقف مسكنه، توصلت التحريات إلى تخلصه من حياته هربًا من جحيم خلافاته الزوجية.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.