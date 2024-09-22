1524 رحلة.. ننشر مواعيد مترو الأنفاق والقطار الخفيف خلال المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وزارة النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة النقل رفع حالة الاستعداد القصوى في خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام.

كما تم التأكيد على استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات للتعامل مع أي أعطال طارئة بالتنسيق مع شرطة النقل.

وأوضحت الوزارة، جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيفي، وعدد الرحلات اليومية الخاصة بكل منهم.

مترو الأنفاق

يبلغ عدد الرحلات اليومية لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة 1524 رحلة موزعة كما يلي:

- الخط الأول: 456 رحلة.

- الخط الثاني: 602 رحلة.

- الخط الثالث: 466 رحلة.

مواعيد القطارات الأخيرة:

- الخط الأول: آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 م.

- الخط الثاني: آخر قطار من شبرا الخيمة في الساعة 11:55 م، ومن المنيب في الساعة 12:05 ص.

- الخط الثالث: آخر قطار من محطة جامعة القاهرة في الساعة 11:45 م.

القطار الكهربائي الخفيف

تبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يوميًا بمعدل قطار كل 8 دقائق خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

ويبدأ العمل من الساعة 5:00 صباحًا وينتهي في الساعة 12:00 منتصف الليل.