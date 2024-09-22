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احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 8587 مخالفة مرورية خلال يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 27327 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 1681 مخالفة السير بدون تراخيص، و44 دراجة نارية مخالفة، و8587 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1458 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات موقف عشوائي، و2 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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