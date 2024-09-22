الجنايات تعاقب "ديلر العجوزة" بالسجن المؤبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة 10 جنايات العجوزة بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد، والغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في جوهر الهيروين بالعجوزة.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وأسامة الأمير توضروس، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وصلاح السيد.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 8939 لسنة 2024 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 3247 كلي شمال الجيزة، للمتهم "سليمان.ك" تهمة الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهم سبعة وخمسون وكذا اثنان كيس للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا مائة وواحد وسبعون جرام وأربعة سنتيجرام.

وتمكنت قوة أمنية من رجال مباحث قسم العجوزة من ضبط المتهم "سليمان" حال اتجاره علنا بالهيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأكياس تحوي سبعة وخمسون كيس لمادة مخدرة وكذا عدد اثنان كيس بداخلهما حصوات ومسحوق للهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وميزان إلكتروني، وأقر أن المبلغ المالي حصيلة مشروعه الإثم والميزان الالكتروني لوزن والهاتف الخلوي للتواصل مع عملائه المتعاطين.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي عاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام.