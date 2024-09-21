طقس أول أيام الدراسة والخريف.. الأرصاد تُحذر: تراجع ملموس وأمطار ورياح بهذه الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يبدأ غدًا الأحد الموافق 22 سبتمبر أول أيام الدراسة، وهو أول أيضًا أول أيام فصل الخريف فلكيًا على جمهورية مصر العربية.

وبشأن حالة الطقس خلال أول يوم دراسة وأول يوم في فصل الخريف، قالت "الأرصاد"، إنه يتزامن معه انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس أول أيام الخريف وأول يوم دراسي يشهد نشاط رياح غدًا على بعض شواطئ "مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد"، وتصل سرعة الرياح "40 إلى 50 كم / ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

وأوضحت أن طقس أول يوم في الدراسة يشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وذلك لتضفي مزيدًا من التحسن في درجات الحرارة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس أول أيام فصل الخريف تشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وقد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.