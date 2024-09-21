وزير الصحة عن إصابات أسوان: الوضع مُطمئن والأزمة ستنتهي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الصحي بمحافظة أسوان بعد ظهور إصابات عديدة بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية.

وقال "عبدالغفار"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم السبت: رصدنا منذ 11 سبتمبر وحتى الآن إصابة 128 حالة من أبناء محافظة أسوان بنزلات معوية وإسهال، موضحًا شفاء 22 حالة وخروجهم من المستشفيات.

وأضاف "عبدالغفار"، أن جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والإسكان ومحافظة أسوان لتحليل مياه الشرب بمحطات المحافظة والبالغ عددها 103 محطات للتأكد من سلامة المياه.

وتابع نائب رئيس الوزراء: كما أجرينا جولات ترددية على مستشفيات المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المصابين.

وأشار إلى أن الوضع الصحي بمحافظة أسوان مُطمئن وأن الأزمة ستنتهي خلال أيام، مضيفًا: جميع الحالات المصابة من أبناء قريتي أبو هريش و دراو ويجرى الآن التأكد من سلامة شبكة مياه الشرب بهما.

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