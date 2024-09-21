رئيس الوزراء: 91 من كل 100 علبة دواء في مصر يتم تصنيعها محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية ليصبح إجمالي مصانع الأدوية في مصر 172 مصنعًا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إنشاء 53 مصنعًا جديدًا لصناعة مستحضرات التجميل، ويوجد حاليًا 123 مصنعًا، لافتًا إلى أنه تم اليوم افتتاح 4 مصانع لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل 100 علبة دواء في مصر، يتم تصنيع 91 علبة منها في مصر، ويتم استيراد الـ 9 الآخرين من الخارج، متابعًا: الوضع في صناعة الأدوية جيد جدًا ويوجد بنية صناعية عملاقة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارة لمدينة السادس من أكتوبر لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة.