التنمية المحلية: توفير مستلزمات المدارس بتخفيضات 25%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتمام جميع المحافظات لاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2024-2025 على مستوى جميع المحافظات، والتي انطلقت اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، لبعض المراحل الدراسية والانتهاء من إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء أيضًا من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظًا على صحة التلاميذ من الأمراض، في ضوء توجهات الدولة لتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب.



جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات في اتخاذ التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد والاستعدادات التي تم تنفيذها ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية.



ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بكل سهولة ويسر، إضافة إلى أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، قيام المحافظات في ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بالاستمرار في معارض "أهلًا مدارس" خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لإتاحة وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والمكتبية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف عمليات المحافظات لاستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بصورة يومية، وتذليل أي معوقات، قد تواجه العملية التعليمية في أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشددة على المحافظات بضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.



وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان للتعليم نصيبًا كبيرًا منها من خلال إقامة العديد من المدارس بالقرى والنجوع بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مبادرة "بداية لبناء الإنسان" التي تم إطلاقها من رئيس الوزراء حيث يأتي الاهتمام بالتعليم على رأس المحاور الرئيسية للمبادرة من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.



وأكدت الدكتورة منال عوض، قيام المحافظين بالعديد من الجولات الميدانية خلال اليومين الماضيين واليوم السبت للاطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكد من الجهود المبذولة لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية الضرورية، وتفقد أعمال الصيانة التي تم إجراؤها خلال العطلة الصيفية، والتي شملت تحسين البنية التحتية للمدارس، وتجديد الفصول، والاهتمام بتطوير دورات المياه وتزويدها بالمرافق الصحية الملائمة، مشددة على ضرورة تكثيف تلك الجولات الميدانية خلال أول أيام العام الدراسي الجديد للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد في أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد والتأكد من توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

