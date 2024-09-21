محافظ الجيزة يبحث توفير أطباء لمستشفى الواحات ووحدات سكنية وتسهيل إجراءات التقنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجموعةً من المستثمرين والعمد والمشايخ من أهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى؛ للاستماع إلى مطالبهم وبحث مقترحاتهم، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

واجتمع النجار، حسب بيان محافظة الجيزة، اليوم السبت، بمجموعة من المستثمرين بمشروعات بنطاق المدينة؛ حيث بحث معهم معوقات الاستثمار بالمدينة وسبل تعزيز آليات العمل بنطاق الواحات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون، ورفع درجة التنسيق؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المدينة، وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام الراغبين في إقامة المشروعات لخدمة المواطنين.

وناقشَ محافظ الجيزة، مع المستثمرين بمدينة الواحات، عددًا من المقترحات لحل مشكلة الكهرباء بالمناطق النائية بقرية الحيز؛ حيث توصل الحضور إلى بحث إمكانية تكوين كيان أو جمعية تضم المستثمرين لتوحيد الجهود في حال مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وناقش المحافظ سبل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار وترخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

والتقى النجار عمدَ ومشايخ القرى؛ لبحث تحسين الخدمات ودعم مشروعات التنمية الموجهة لهم، وكان على رأس الموضوعات التي عرضها الحضور على المحافظ "التقنين"؛ حيث أخبر المحافظ الحضورَ بانفراجة قريبة في ذلك الصدد من شأنها حفظ حقوق الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.

وعرض الحضور المشكلات المتعلقة بتأخر الانتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء والصرف الصحي، وأكد المحافظ عزم المحافظة وضع حلول جذرية لها بالتعاون مع جهات الاختصاص والوزارات المعنية.

وبحث النجار مع الحضور عددًا من المقترحات؛ لتوفير العدد الكافي من الأطباء لمستشفى الواحات البحرية، وتسهيل تسكين الحالات التي يتم تحويلها إلى مستشفيات محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، للحضور، عزم المحافظة التوسع في توفير وحدات الإسكان بالصورة التي تلائم الطبيعة المجتمعية بالواحات، والعمل على توفير تمركز أمني؛ لرفع كفاءة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.