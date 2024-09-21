انتهى الصيف.. الأرصاد تُعلن مفاجأة بشأن طقس أول أيام الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد حالة من التحسن في درجات الحرارة وحالة الطقس بشكل كبير بداية من اليوم السبت.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى الخليج 365، السبت، إن درجات الحرارة تعود إلى المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن العظمى تسجل 34 درجة، بعد أن سجلت أمس 37 درجة.

وتابعت: اليوم البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة السحب الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وواصلت: الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن اليوم هو البداية الفعلية لفصل الخريف، لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أحيانًا لأن النصف الأول من الخريف يشبه في خصائصه فصل الصيف، لكن لن تكون بقوة فصل الصيف.

وأكدت أن نسب الرطوبة تستمر في الارتفاع مما يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الساعات الأولى من الصباح الباكر.