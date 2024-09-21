التموين تطلق مسابقة جديدة على مستوى المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق مسابقة على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل نشاط تمويني "مخبز، بقال تمويني، فرع جمعيتي، مطحن، مجمع استهلاكي، مخزن جملة".

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن لا سيما السلع الغذائية التي يتم طرحها من خلال هذه المنافذ بعد نجاح الوزارة بتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات على مستوى المحافظات، للاستعداد لمسابقة أفضل نشاط تمويني على مستوى الجمهورية "مخبز - بدال - منفذ جمعيتي - مطحن - مجمع استهلاكي - مخزن جملة" مطالبة المديريات باتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين بكل محافظة لترشيح عدد 5 أنشطة "مخابز - بدالين - منافذ جمعيتي (مع ترتيبهم وفقًا للتقييم المبدئي لكل نشاط ،وتوضيح المعايير التي بناءً عليها تم الاختيار والتقييم تفصيلًا، وكذلك ترشيح "مطحن - مجمع استهلاكي - مخزن جملة" أو أكثر بذات الآلية الموضحة سلفًا مع إمكانية الإفادة بصور وفيديوهات كلما أمكن ذلك.

كما سيكون هناك لجنة من الوزارة معنية بعمل الزيارات الميدانية للمنشآت التموينية المرشحة من قبل مديرية التموين، وإعداد التقارير اللازمة.

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