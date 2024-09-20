محمد اسماعيل - القاهرة - بعد انتهاء إجازة المولد النبوي.. موعد عطلة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم الكثير من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة المقبلة، بعد انتهاء عطلة المولد النبوي الشريف، والتي وافقت يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يكون موعد الإجازة المقبلة وهي الخاصة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 2024، يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وبشأن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، فإن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بعض الحالات المشابهة، يقوم بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدلًا من الأحد.

ووفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتصل عدد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر، والمحددة بحصول الموظفين على يومي الجمعة والسبت إلى 8 أيام.

وتكون عدد العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر أكتوبر مضاف إليها يوم 6 أكتوبر 9 أيام، وهي كما يلي:

1- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024.

2- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024.

3- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 اكتوبر).

4- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

5- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.

6- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

7- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024.

8- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024.

9- يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.