بينها 84 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأمني.

خلال 24 ساعة، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 381 قضية مخدرات و178 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 84,450 حكمًا قضائيًا متنوعًا، مما يعكس الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، مع التركيز على حائزي الأسلحة النارية والبيضاء لضمان سلامة المواطنين.