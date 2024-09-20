"العدل" تطلق سيارات توثيق متنقلة لتسهيل خدمات المواطنين في 23 محافظة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في إطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى الأماكن الأكثر ازدحامًا والمراكز والقرى في المحافظات.

تهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات التوثيق والتيسير على المواطنين خلال فترتين: صباحية ومسائية، بالإضافة إلى مد العمل داخل 30 فرع توثيق حتى الساعة 9 مساءً دون أي تكلفة مالية إضافية.

خلال اليوم الأول لتقديم هذه الخدمات، بلغ عدد معاملات التوثيق عبر السيارات المتنقلة 490 معاملة، شملت كافة أعمال التوثيق المختلفة. كما بلغ عدد معاملات التوثيق من خلال الفروع الثابتة في الفترة المسائية 633 معاملة، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، مرسى مطروح، القليوبية، البحيرة، الغربية، دمياط، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

جدير بالذكر أن هذه الخدمات التي تم إطلاقها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" ستستمر لمدة 100 يوم بشكل يومي، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.