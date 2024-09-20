تحرير 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 29,279 مخالفة مرورية متنوعة. من بين المخالفات المسجلة، تم تحرير 1,826 مخالفة سير بدون تراخيص، و25 دراجة نارية مخالفة، و9,924 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1,609 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى 7 مخالفات موقف عشوائي و23 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.