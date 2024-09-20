كشف ملابسات الاعتداء على مالك قاعة أفراح وزوجته في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة اعتداء على مالك قاعة أفراح في محافظة الفيوم، حيث أبلغ الأخير عن تعرضه لهجوم من قبل عاطلين معروفين للشرطة، مما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وأفاد المجني عليه أنه كان برفقة زوجته وشقيقتها حين اقتحم العاطلان المكان، وقاموا بإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بالإضافة إلى الاستيلاء على سيارته الملاكي، هاتفه المحمول، وعقد زواجه العرفي.

عقب إجراء التحريات برئاسة اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهمين، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية ومالية. وبمساعدتهم، تم استرداد المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.