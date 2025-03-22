- 1/2
- 2/2
تواجه منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك “BitMEX” و”KuCoin” و”CoinW” و”Bitunix” و”KCEX”، تدقيق من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية لعدم امتثالها للوائح التنظيمية المحلية.
وتتهم السلطات هذه المنصات بالعمل بشكل غير قانوني لعدم تسجيلها كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقا لقانون المعلومات المالية المحددة.
تُجري هيئة “FIU” تحقيقات بشأن هذه المنصات، مع دراسة إجراءات صارمة مثل حظر الوصول إلى مواقعها بالتعاون مع هيئة معايير الاتصالات الكورية.
كما سبق لكوريا الجنوبية أن فرضت قيود مماثلة، حيث أغلقت في عام 2021 أكثر من 60 منصة غير مسجلة، ومنعت في 2022 الوصول لـ 16 منصة تداول خارجية إلى المستثمرين المحليين.
ومع استمرار حملة القمع، يُتوقع انخفاض عدد شركات الكريبتو المسجلة في البلاد، والذي تراجع بالفعل بنسبة 26% منذ عام 2024.
اقرأ أيضا:
شركة “Metaplanet” اليابانية تعيّن “إريك ترامب” في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي
كوين بيس تسعى للاستحواذ على منصة Deribit لتعزيز حضورها في سوق المشتقات
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة غير الملتزمة بالقوانين المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.