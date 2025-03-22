كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة غير الملتزمة بالقوانين المحلية

تواجه منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك “BitMEX” و”KuCoin” و”CoinW” و”Bitunix” و”KCEX”، تدقيق من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية لعدم امتثالها للوائح التنظيمية المحلية.

وتتهم السلطات هذه المنصات بالعمل بشكل غير قانوني لعدم تسجيلها كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقا لقانون المعلومات المالية المحددة.

تُجري هيئة “FIU” تحقيقات بشأن هذه المنصات، مع دراسة إجراءات صارمة مثل حظر الوصول إلى مواقعها بالتعاون مع هيئة معايير الاتصالات الكورية.

كما سبق لكوريا الجنوبية أن فرضت قيود مماثلة، حيث أغلقت في عام 2021 أكثر من 60 منصة غير مسجلة، ومنعت في 2022 الوصول لـ 16 منصة تداول خارجية إلى المستثمرين المحليين.

ومع استمرار حملة القمع، يُتوقع انخفاض عدد شركات الكريبتو المسجلة في البلاد، والذي تراجع بالفعل بنسبة 26% منذ عام 2024.

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