سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق وعملة LINK ترتفع بنسبة 15% في آخر 24 ساعة!

سجلت عملة البيتكوين قمة تاريخية جديدة، حيث تجاوز سعر العملة حاجز 109,000 دولار لأول مرة.

هذا الأداء جاء بعد أسبوع من التقلبات الحادة، حيث انخفضت العملة إلى أقل من 90,000 دولار قبل أن تبدأ في التعافي.

حاليا، يبلغ سعر البيتكوين حوالي 106,000 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار، مع هيمنة على سوق العملات الرقمية بنسبة 55.3%.

أداء العملات البديلة:

شهدت العملات الرقمية البديلة هي الأخرى نشاطا إيجابيا تزامنا مع ارتفاع سعر البيتكوين، حيث ارتفعت الايثيريوم واستقرت عند مستوى 3200 وعملة كاردانو فوق مستوى1 دولار

بينما عملة LINK كانت النجم الأبرز بارتفاعها بنسبة 15% لتصل إلى 25 دولار، ما جذب أنظار المستثمرين في سوق العملات الرقمية البديلة.

تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 3.75 تريليون دولار بعد إضافة أكثر من 100 مليار دولار خلال 24 ساعة الماضية، مما يعكس عودة الزخم للسوق بشكل كبير.

بينما تستمر التقلبات في عملتي TRUMP وMELANIA، تظل البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية محط التركيز مع تحسن معنويات السوق بشكل ملحوظ.

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