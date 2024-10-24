منصة Bitget تُدرج X Empire (X) في منصتها للاكتتابات Launchpool

أعلنت منصة Bitget، الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا الويب 3، عن إدراج عملة X Empire (X) في خدمة Launchpool بعد النجاح الذي حققته في مرحلة ما قبل السوق.

يتيح هذا الإدراج للمستخدمين فرصة الحصول على عملة X عن طريق التحصيص (staking) باستخدام عملتي BTC وETH، مما يزيد من الطلب على المشروع ويوسع محفظة Bitget من المشاريع الابتكارية.

حول مشروع X Empire (X):

تُعد X Empire منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مبنية على بلوكشين TON، تعمل على تحويل الهوية الرقمية وإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

بدأت المنصة كـ لعبة صغيرة على تطبيق التيليغرام، ولديها واحدة من أكبر المجتمعات عالميا، ثم تطورت لتصبح نظام بيئي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وتداول الرموز الشخصية (NFT avatars).

من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، توفر X Empire تجربة سلسة لكل من مستخدمي الويب 2 والويب 3، مما يجعل إنشاء وتداول NFT أمر أكثر سهولة.

تتميز المنصة بمرونتها وسهولة استخدامها، وتجمع بين قوة مجتمعها وتخصيص الرموز الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتستخدم في الألعاب وأيضا كأصول رقمية.

تُركز X Empire على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مرشحة لاعتماد واسع في مجال العملات المشفرة.

تفاصيل اكتتاب X Empire:

تتضمن خدمة الاكتتاب Launchpool الخاصة بـ X Empire إجمالي 2.93 مليار عملة X متاحة للتحصيص من خلال رهن وتحصيص الأصول مثل BTC وETH.

تبدأ فترة التحصيص اليوم 24 أكتوبر 12:00 (UTC) وتنتهي في 3 نوفمبر 12:00 (UTC).

سيتم توزيع المكافآت على المشاركين على أساس ساعي، مع إمكانية سحب الأصول المرهونة في أي وقت، مما يوفر للمستخدمين المرونة القصوى في تحقيق الأرباح.

توفر منصة Bitget خدمة Launchpool التي تتيح للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات الرهان، مما يمكنهم من الحصول على مكافآت مثل التوزيعات المجانية (airdrops)، وأرباح كبيرة، والوصول الحصري إلى صناديق الجوائز.

تواصل Bitget توسيع عروضها من خلال إدراج مشاريع مبتكرة مثل X Empire لتلبية الطلب المتزايد على المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عالم البلوكشين.

تدعم المنصة أكثر من 800 عملة وأكثر من 900 زوج تداول، بما في ذلك المشاريع القائمة على TON والايثيريوم وسولانا.

منصة Bitget:

تأسست Bitget في عام 2018، وهي منصة رائدة لتبادل العملات الرقمية تخدم أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة.

توفر المنصة أدوات تداول متقدمة مثل التداول بالنسخ والروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجياتهم.

كما تقدم Bitget محفظة كريبتو تدعم العديد من شبكات البلوكشين ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أسواق NFT ومتصفح التطبيقات اللامركزية DApp.

تدعم Bitget جهود الترويج للعملات الرقمية من خلال شراكاتها مع مؤسسات رياضية كبرى مثل “LALIGA” وأبطال أولمبيين.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول المشاركة في Launchpool X Empire، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ Bitget وبدء عملية التحصيص من:

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