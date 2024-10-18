قضية هيئة SEC والريبل: متى الموعد النهائي لإنهاء الجدل في هذه القضية المعقدة؟

في قضية هيئة SEC وشركة الريبل يثار الجدل حول احتمال تأخر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن تقديم مستند حاسم، مما قد يؤثر على سير الاستئناف ما يعني استغراق المزيد من الوقت قبل الحكم النهائي في هذه القضية التي طال أمدها ووصل تقريبا لـ 4 سنوات.

تكهن بعض أعضاء مجتمع الريبل XRP بأن الموعد النهائي لتقديم بيان ما قبل الحجة (النموذج C) كان يجب أن يتم في يوم الأربعاء الماضي، وأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى رفض الاستئناف.

ومع ذلك، تم تسجيل إشعار استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات في 4 أكتوبر، على الرغم من تقديمه في 2 أكتوبر.

الموعد النهائي الحقيقي لتقديم النموذج C يبدو أنه في 18 أكتوبر، مما يعني أن الهيئة ما زال لديها وقت لتقديمه.

المحامي “فريد ريسبولي” أشار إلى أن المحاكم عادة تمنح الوكالات الفيدرالية حرية كبيرة في الالتزام بالمواعيد، مما يعني أن تأخيرات طفيفة قد يتم التغاضي عنها.

القلق انتشر بين أوساط مجتمع الريبل بسبب الرغبة في معرفة المزيد من التفاصيل ومعلومات حول الاستئناف نفسه.

حيث لم تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن توضيح دقيق لما ستستأنفه.

المحامي “ريسبولي” توقع أن الهيئة قد تحاول الطعن في الوضع القانوني لـ XRP، رغم أن كبير مستشاري الريبل، “ستيوارت ألديروتي”، أشار إلى أن الحكم الصادر في يوليو 2023 يتماشى مع القانون الأمريكي.

في حال قررت الهيئة الطعن في الوضع القانوني لـ XRP، فإن ذلك قد يضاف إلى موجز الاستئناف الخاص بها.

بحسب الجدول الزمني المحدث، ستحصل هيئة الأوراق المالية والبورصات على ثلاثة أشهر لتقديم موجزها الافتتاحي.

ما يعني أن القضية لم تنته بعد خاصة إذا قررت هيئة SEC الاستئناف بشكل رسمي وبدء الاجراءات اليوم، ما يعني أن موعد القضية قد يستغرق أشهر أكثر.

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