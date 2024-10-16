إيطاليا تتحرك لزيادة ضريبة على البيتكوين تزامنا مع الاتجاهات التنظيمية العالمية

تعتزم إيطاليا زيادة ضريبة مكاسب رأس المال على البيتكوين من 26% إلى 42%، في خطوة تهدف إلى تمويل الوعود الانتخابية وتقليل العجز المالي.

أعلن نائب وزير المالية “ماوريتسيو ليو” عن هذا التغيير، مشيرا إلى أن النمو المتزايد لشعبية البيتكوين هي ما دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة.

التغييرات التنظيمية وتأثيرها على سوق العملات المشفرة:

هذه الضريبة تأتي في وقت تحاول فيه دول أخرى مثل الهند فرض ضرائب على الأصول الرقمية، ولكن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى هروب المستثمرين إلى منصات خارجية، مما يقلل من فعالية الضريبة في تعزيز الإيرادات الحكومية.

رغم الإعلان عن زيادة الضرائب، استمرت البيتكوين في الارتفاع، حيث زادت قيمتها بنسبة 1.8% يوم الأربعاء، مع تحقيق مكاسب شهرية بلغت 17%.

هذا الارتفاع يأتي في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيق لوائح جديدة تُعرف باسم MiCA، والتي ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام.

أعربت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) عن قلقها بشأن الشركات العالمية التي تسعى للحصول على تراخيص بموجب لائحة MiCA مع الاحتفاظ بعمليات كبيرة خارج الاتحاد الأوروبي.

تتعلق هذه المخاوف بتعقيدات الهياكل التشغيلية وتأثيرها على حماية المستهلك، ما دفع الهيئة إلى دعوة السلطات الوطنية لتقييم تلك الهياكل بعناية.

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