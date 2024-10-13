هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن مخطط ضخم للتلاعب بسوق الكريبتو

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مخطط ضخم للتلاعب بسوق العملات المشفرة، حيث تم توجيه اتهامات ضد شركة “Gotbit” وأربع شركات أخرى و اتهامها بالتورط في عمليات تداول احتيالية.

شاركت أيضا عدة جهات حكومية أمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل، في هذا التحقيق الذي أدى إلى الكشف عن أنشطة غير قانونية واسعة النطاق في سوق العملات الرقمية.

التلاعب بالسوق باستخدام روبوتات تداول:

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية في 9 أكتوبر، استخدمت شركات مثل Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade MM روبوتات لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع على منصات التداول المركزية.

هذا النوع من التداول يهدف إلى تضليل المستثمرين عبر تضخيم نشاط التداول الوهمي.

كما أشار مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس إلى أن بعض المشاريع المعروفة مثل “Saitama” و”Robo Inu” كانت من بين تلك المتورطة في هذه المخططات.

وقد اتهمت الشركات بتنفيذ استراتيجيات الضخ والتفريغ، حيث يتم الترويج لقيمة زائفة للرموز الرقمية بهدف جذب المستثمرين لشراء هذه الرموز الرقمية ثم بيعها بأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

الاستيلاء على 25 مليون دولار من العملات المشفرة:

تمكنت السلطات من الاستيلاء على ما يقرب من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى تعطيل الروبوتات المسؤولة عن ملايين المعاملات المزيفة عبر 60 عملة مختلفة.

كشفت التحقيقات أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد الذين تم تضليلهم لشراء الرموز الرقمية بأسعار مرتفعة.

ظهرت أسماء بارزة في هذا التحقيق، مثل “راسل أرماند” و”ماكسويل هيرنانديز” و”مانبريت كوهلي”، الذين تم اتهامهم بالتورط في التلاعب بالسوق.

بالإضافة إلى ذلك، وُجِّهت اتهامات إلى بعض موظفي مشروع “Saitama”، مثل “نام تران” و”في فام”، باستخدام أدوات “Gotbit” لتوليد أحجام تداول وهمية.

اعترف بعض المتهمين بالفعل بالذنب في هذه القضايا، بما في ذلك “أرماند وهيرنانديز”، فيما يواجه آخرون مثل “كوهلي” و”تران” اتهامات إضافية بالتآمر لارتكاب احتيال وتحويل أموال بدون ترخيص.

كجزء من التحقيقات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء عملة مشفرة وهمية تدعى “NexFundAI”، بهدف التسلل إلى العمليات الداخلية لشركات السوق المتورطة.

وقد تم تصميم “NexFundAI” لتبدو كأنها مشروع شرعي يدمج بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، مما ساعد في جذب المتلاعبين بالسوق الذين حاولوا استغلالها.

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