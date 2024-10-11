كوريا الجنوبية: الاعتراف بالبيتكوين كممتلكات قابلة للقسمة في حالات الطلاق

اعترفت كوريا الجنوبية رسميا بالعملات المشفرة، مثل البيتكوين (BTC)، كأصول قابلة للتقسيم في حالات الطلاق.

وفقا لمكتب المحاماة الرائد “IPG Legal”، يمكن الآن إدراج العملات الرقمية ضمن التركة الزوجية وتوزيعها بين الزوجين عند الانفصال.

العملات الرقمية المشفرة كملكية قابلة للتقسيم:

بموجب المادة 839-2 من القانون المدني الكوري، تخضع جميع الأصول المكتسبة خلال فترة الزواج، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، بما في ذلك العملات المشفرة، للقسمة.

هذا القرار يأتي استنادا إلى حكم المحكمة العليا في 2018 الذي صنف الأصول الافتراضية كملكية رسمية نظرا لقيمتها الاقتصادية.

يمكن للأزواج طلب أمر قضائي لتتبع أصول الشريك، مما يسهل الكشف عن أي ثروات مخفية.

وبالرغم من أن تقنية البلوكشين توفر بعض الخصوصية، إلا أن المعاملات على الشبكة قابلة للتتبع، مما يتيح للمحاكم تعقب هذه الأصول بشكل فعال.

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