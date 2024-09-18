شبكة BNB تتعاون مع منصات تداول ومحافظ رقمية وجسور لتقديم تحويلات خالية من الرسوم

أعلنت شبكة بينانس “BNB Chain” عن التعاون مع أبرز منصات تداول العملات الرقمية المركزية (CEX) والمحافظ والجسور لتقديم تحويلات بدون رسوم.

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شبكة بينانس لدمج تقنيات الويب 2 مع الويب 3، وبهدف جعل العملات المشفرة ملائمة للمعاملات اليومية، مثلها مثل الأموال التقليدية، وتعزيز التزامها باستقطاب مليار مستخدم في عالم الويب 3.

تسريع مدفوعات العملات المستقرة:

تهدف شبكة بينانس إلى تسريع وتحسين مدفوعات العملات المستقرة، من خلال تقديم معاملات خالية من رسوم الغاز بين منصات التداول المركزية والمحافظ والجسور.

تهدف هذه الخطوة إلى جعل عمليات التحويل باستخدام العملات المستقرة أسرع وأرخص وأكثر سهولة للمستخدمين.

سيتم تقديم التحويلات الخالية من رسوم الغاز بين عملات USDT وUSDC وFDUSD، وذلك عبر شراكات مع شركات الدفع المتخصصة في مجال العملات المشفرة.

وتشجع شبكة بينانس مزودي المحافظ وبوابات الدفع والتجار على المشاركة في تطوير البنية التحتية للعملات المستقرة.

من بين الشركات المتعاونة مع بينانس:

Bitget وGate.io وHTX وMEXC.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius” المفلسة يطلب شهادة من كبار الموظفين السابقين

كاردانو تهيمن على الايثيريوم وسولانا في أحدث استطلاع: التفاصيل هنا

