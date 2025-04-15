شكرا لقرائتكم خبر عن عالميًا.. ارتفاع الأسهم بعد تعليق الرسوم الأمريكية على بعض الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا

انتعاش الأسواق العالمية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم في الأسواق العالمية خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف بعض الرسوم الأمريكية التي قرر فرضها على الواردات الأمريكية.وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جزءًا من مكاسبه الصباحية، ليرتفع في تعاملات بعد الظهر بنسبة 1ر1% بعدما ارتفع في تعاملات الصباح بنسبة 7ر1%.كما فقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 390 نقطة، أي بنسبة 1% بعد أن ارتفع بمقدار 434 نقطة أي بنسبة 1ر1% في الصباح.وانكمشت مكاسب مؤشر ناسداك المجمع إلى 9ر0% بعد ارتفاع بنسبة 5ر2% في الصباح.وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها آبل وإنفيديا موجة الارتفاع، بعد إعلان الرئيس ترامب إعفاء الواردات الأمريكية من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى من بعض الرسوم الجمركية الجديدة، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار هذه المنتجات الواردة من الصين إلى أكثر من الضعف.ومن شأن هذا الإعفاء أن يساعد المستوردين الأمريكيين، الذين لن يضطروا إلى الاختيار بين تمرير ارتفاع التكلفة إلى عملائهم، أو تحمل الضرر الذي يلحق بأرباحهم.وارتفع سعر سهم آبل بنسبة 7ر3%، في حين ارتفع سهم ديل تكنولوجيز بنسبة 6ر4%.وانتعشت أسواق الأسهم في دول أخرى بالمثل عقب تهدئة حرب ترامب التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وارتفعت المؤشرات بنسبة 4ر2% في فرنسا، و9ر2% في ألمانيا، و2ر1% في اليابان، و1% في كوريا الجنوبية.وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن اقترح ترامب إعفاء مؤقتًا من الرسوم الجمركية.وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 6ر3%، وفورد بنسبة 1ر4%، وستيلانتس بنسبة 1ر5%.وتمتلك هذه الشركات سلاسل توريد وعمليات إنتاج معقدة تتجاوز الحدود عدة مرات داخل أمريكا الشمالية.