شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 13 أبريل 2025 .. يغلق على تراجع أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 04:00 م

أغلق سعر اليورو اليوم الأحد 13 أبريل 2025، على تراجع أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 58.14 جنيه للشراء، و58.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.29 جنيه للشراء، و58.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.28 جنيه للشراء، و58.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

58.14 جنيه للشراء.

58.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

57.29 جنيه للشراء.

58.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.28 جنيه للشراء.

58.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.26 جنيه للشراء.

58.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.28 جنيه للشراء.

58.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.40 جنيه للشراء.

58.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.40 جنيه للشراء.

58.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.31 جنيه للشراء.

58.89 جنيه للبيع.