شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أصول وبخيت» إلى 19.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

- انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 24% عن العام السابق، إذ بلغت 47.230 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 62.060 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 14.830 مليون ريال.

- انخفاض المصاريف بنسبة 31٪ عن العام السابق، إذ بلغت 23.142 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 33.326 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 10.183 مليون ريال.

- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 55% عن العام السابق، إذ بلغت 359 ألف ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 790 ألف ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 431 ألف ريال.

- ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 152% عن العام السابق، إذ بلغت 4.234 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 1.683 مليون ريال للعام السابق 2023م، بارتفاع يقدر بمبلغ 2.550 مليون ريال.

- ارتفعت الزكاة الشرعية بنسبة 58% عن العام السابق، إذ بلغت 3.876 مليون ريال في سنة 2024 م مقارنة بـ 2.447 مليون ريال للعام السابق 2023 م، بارتفاع يقدر 1.429 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أصول وبخيت الاستثمارية في عام 2024 بنسبة 22% إلى 19.8 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال في 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى:- انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 24% عن العام السابق، إذ بلغت 47.230 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 62.060 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 14.830 مليون ريال.- انخفاض المصاريف بنسبة 31٪ عن العام السابق، إذ بلغت 23.142 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 33.326 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 10.183 مليون ريال.- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 55% عن العام السابق، إذ بلغت 359 ألف ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 790 ألف ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 431 ألف ريال.- ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 152% عن العام السابق، إذ بلغت 4.234 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 1.683 مليون ريال للعام السابق 2023م، بارتفاع يقدر بمبلغ 2.550 مليون ريال.- ارتفعت الزكاة الشرعية بنسبة 58% عن العام السابق، إذ بلغت 3.876 مليون ريال في سنة 2024 م مقارنة بـ 2.447 مليون ريال للعام السابق 2023 م، بارتفاع يقدر 1.429 مليون ريال.