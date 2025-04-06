الاقتصاد

انخفاض أرباح «أصول وبخيت» إلى 19.8 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «أصول وبخيت» إلى 19.8 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أصول وبخيت الاستثمارية في عام 2024 بنسبة 22% إلى 19.8 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال في 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 24% عن العام السابق، إذ بلغت 47.230 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 62.060 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 14.830 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف بنسبة 31٪ عن العام السابق، إذ بلغت 23.142 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 33.326 مليون ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 10.183 مليون ريال.
- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 55% عن العام السابق، إذ بلغت 359 ألف ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 790 ألف ريال للعام السابق 2023م، بانخفاض يقدر بمبلغ 431 ألف ريال.
- ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 152% عن العام السابق، إذ بلغت 4.234 مليون ريال في سنة 2024م مقارنة بـ 1.683 مليون ريال للعام السابق 2023م، بارتفاع يقدر بمبلغ 2.550 مليون ريال.
- ارتفعت الزكاة الشرعية بنسبة 58% عن العام السابق، إذ بلغت 3.876 مليون ريال في سنة 2024 م مقارنة بـ 2.447 مليون ريال للعام السابق 2023 م، بارتفاع يقدر 1.429 مليون ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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