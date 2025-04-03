شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تغلق تعاملات الخميس على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس على تباين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليونين و240 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 67 مليار جنيه، تضمنت 64.3 مليار جنيه. إيجي إكس 30 وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعًا بنسبة 1.02%، ليصل إلى 31,699.58 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.47%، ليغلق أولى تعاملاته بعد عيد الفطر عند مستوى 9,088.74 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 12,514.81 نقطة.